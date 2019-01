7 kilometer verder, 10 centimeter verschil Mocht iemand zich afvragen wat dat juist is, het hitte-eiland-effect, wel, dit: Sabine Van Damme

30 januari 2019

10u06 0

Beide beelden werden op hetzelfde moment gemaakt, woensdagochtend om 10 uur. Eentje in centrum Gent, eentje in Mariakerke, exact 7 kilometer verderop.

In centrum-Gent ligt er nauwelijks sneeuw en is het momenteel licht aan het regenen. In Mariakerke ligt er 10 centimeter sneeuw op de grond, en blijven de vlokken volop neerdwarrelen.

In het centrum van de stad is het gemiddeld 3 graden warmer dan daarbuiten, berekende de UGent eerder al. Op hete dagen kan dat zelfs oplopen tot 8 graden verschil. Maar ook in de winter speelt het effect dus. De stad koelt minder snel af, door de bebouwing en door de vele wegen. De oplossing? Meer groen, meer water, minder steen en minder beton.

