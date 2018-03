68 leerlingen wachten nog op schoolticket 16 maart 2018

Twee weken na de bekendmaking van de resultaten van het Centraal Aanmeldingsregister (CAR) beschikken 68 leerlingen nog steeds niet over een ticket om zich in te schrijven voor volgend schooljaar. Dat heeft het Lokaal Overlegplatform (LOP) voor Secundair Onderwijs gisterenavond bekend gemaakt op een infovergadering in de Sint-Pietersabdij.





De jongeren die hun ticket nog niet hebben omgezet in een inschrijving en dus nog steeds 'kamperen' op een wachtlijst is nog een pak groter met 832 potentiële eerstejaarsleerlingen. "Of ze allemaal gebruik gaan maken van hun ticket, weten we nog niet. Het is ook mogelijk dat een deel voor een school buiten Gent kiest", zegt het LOP. Er werd ook een overzicht van de wachtlijsten van de scholen vrijgegeven. Het Sint-Janscollege is nu de trieste aanvoerder met een wachtlijst van 54 jongeren.





Ook in de rand kampen sommige scholen met het 'wachtlijstfenomeen'. Zo ook het College Paters Jozefieten in Melle dat niet deelnam aan het CAR. Al verwachten ze daar dat de situatie over een aantal weken opgelost zal zijn.





(YDS)