64 Gentse basisscholen krijgen medaille als Green Capital held 21 juni 2018

02u45 0 Gent Maar liefst één op de twee Gentse basisscholen heeft een groene en avontuurlijke speelplaats, of GRAS afgekort. Zoiets mag in de bloemetjes gezet worden, betonnen en grijze speelplaatsen zijn niet meer van deze tijd.

Zo zegt ook Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd. Zij ging medailles uitdelen om de kandidatuur van Gent als Europese Groene Hoofdstad kracht bij te zetten.





"Een GRAS zet kinderen aan tot spelen, brengt ze in contact met de natuur en draagt bij aan een klimaatvriendelijke stad. Bovendien engageerden nog eens 23 scholen zich als Klimaatschool. Zij legden een moestuin aan, kochten deelfietsen, namen energiebesparende maatregelen of boden lokale tussendoortjes aan."





Gisteren kregen 64 Gentse basisscholen een medaille overhandigd als meer-groen-held, voedselheld, mobiliteitsheld, kringloopheld of energieheld. (DJG)