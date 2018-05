61-jarige vrouw nog altijd in levensgevaar 25 mei 2018

De vrouw die zwaargewond raakte bij het zwaar verkeersongeval op de Europalaan in Gent is nog altijd in levensgevaar, zo meldt het parket. De bestuurder van een grijze Citroën week om een nog ongekende reden af van zijn rijvak en raakte eerst de Toyota Corolla aan de zijspiegel. Daarna reed dat wagen frontaal in op de wagen van de 61-jarige vrouw uit Gent, die momenteel nog altijd in levensgevaar is. De Citroën ging over de kop waardoor de bestuurder, een 76-jarige man uit Gent, lichtgewond raakte. De 76-jarige bestuurder legde een negatieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan en er werd eveneens een wetsdokter aangesteld om de bestuurder te onderzoeken. (DJG)