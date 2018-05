61-jarige vrouw in levensgevaar na ongeval 24 mei 2018

Gisteren vond rond 16.15 uur een zwaar ongeval plaats op de Europalaan in Gent. Bij het ongeval raakte een 61-jarige vrouw zwaar gewond. Zij werd in levensgevaar weggebracht. Er waren in totaal drie wagens betrokken bij het ongeval. Volgens ooggetuigen reed de grijze Citroën een tegenligger aan in de bocht, waardoor hij op het andere vak terecht kwam en frontaal op een bruine Nissan inreed. De Citroën belandde op zijn dak. Er vielen meerdere gewonden, waaronder een 61-jarige vrouw die ter plekke gereanimeerd werd en in levensgevaar weggebracht werd naar het ziekenhuis.





Fietser lichtgewond

Het was niet het enige ongeval in de omgeving van de Watersportbaan. Iets verderop werd een fietser aangereden, hij werd lichtgewond weggebracht. De Watersportbaan was hierdoor aan beide zijdes lang afgesloten. (DJG)