60 extra plaatsen in Sint-Lievenscollege ANDERE SCHOLEN VOLGEN OM GEDUPEERDE OUDERS TE HELPEN YANNICK DE SPIEGELEIR

06 maart 2018

02u50 0 Gent Om de gedupeerde ouders en kinderen van het nieuwe aanmeldsysteem voor secundair onderwijs te helpen gaan verschillende Gentse scholen extra capaciteit creëren. In totaal gaat het al zeker om 136 extra plaatsen.

Het Sint-Lievenscollege is duidelijk populair bij Gentse ouders en toekomstige leerlingen. De school had in eerste instantie 180 plaatsen beschikbaar, maar heeft maar liefst 126 ouders op haar wachtlijst staan. De school heeft zo de langste wachtrij van de stad. "Anderhalve week terug hadden we een proefdraai gedaan met het Lokaal Overlegplatform Onderwijs van het aanmeldsysteem. We wisten dus dat we met een wachtlijst zouden kampen, maar dat die een dergelijke omvang zou aannemen, hadden we niet voorzien", vertelt Ronsijn.





Sinds afgelopen vrijdag staat zijn telefoon roodgloeiend. "De eerste telefoon van een bezorgde ouder kreeg ik al om kwart voor zeven in de ochtend. We hebben een speciale telefooncentrale ingericht om vragen van ouders te beantwoorden en om de mensen op onze wachtlijst zelf te contacteren om te bekijken waar we hen konden verder helpen en te achterhalen of ze onze school hadden aangeduid als eerste, tweede of derde keuze."





Om aan de grote groep van ontgoochelde ouders en kinderen tegemoet te komen, heeft het Sint-Lievenscollege alvast beslist om 60 extra bijkomende plaatsen te creëren in haar eerste jaar.





136 in totaal

"Onze wachtlijst is de langste van de stad. We verwachten als die krimpt dat er ook beweging zal komen in de wachtlijsten van andere scholen en dat heel wat mensen kunnen geholpen worden." Ook andere scholen zoals Sint-Paulus of het Sint-Pietersinstituut maakte al hun engagement kenbaar om extra plaatsen te creëren. In totaal zouden er al zeker 136 extra plaatsen bij komen, waarvan ook een deel in het buitengewoon onderwijs.





Ronsijn blijft kritisch voor het nieuwe aanmeldsysteem. "Er moest absoluut iets gedaan worden om kampeertoestanden te vermijden. Ik sta dus achter het idee, maar we zijn pas veel te laat op de hoogte gebracht over hoe het systeem werkt."





Ontvangst op stadhuis

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) had gisterenavond een overleg met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) samen met haar Antwerpse collega-schepen Claude Marinower (Open Vld). De Cruynaere blijft achter het aanmeldsysteem staan. "Op basis van de huidige cijfers weten we dat zonder het systeem er sprake was geweest van kampeertaferelen aan tien verschillende scholen", zegt schepen Decruynaere.





De schepen ontvangt morgen een delegatie van gedupeerde ouders op het stadhuis. "De bijkomende capaciteit die scholen creëren moeten het mogelijk maken ouders en kinderen te helpen die nu nog geen school toegewezen kregen of nu enkel terecht kunnen in een school van tweede voorkeur", klinkt het.