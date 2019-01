6 maanden cel met uitstel voor man die tweemaal ‘gratis’ op hotel ging Jeffrey Dujardin

15 januari 2019

17u04 0 Gent Wesley V. uit Roeselare heeft in het Gentse hof van beroep een celstraf van zes maanden met uitstel gekregen nadat hij tweemaal een hotel verliet zonder te betalen.

Het Erasmus hotel op de Poel in Gent en een hotel in Oostende werden slachtoffer van zijn praktijken. In eerste aanleg in Gent kreeg de man een celstraf van zes maanden en een geldboete van 400 euro. Zijn advocaat vroeg een lichtere straf aan het hof. “Mijn cliënt was op dat moment dakloos en kon nergens naartoe, daarom nam hij die foute beslissingen.” De procureur-generaal vroeg de bevestiging. Het hof gaf de man een celstraf van zes maanden met uitstel.