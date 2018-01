55 onteigeningen voor Parkbos 22 januari 2018

Liefst 55 stukken of stukjes grond in Zwijnaarde worden onteingend voor de aanleg van het Parkbos, de langbeloofde groenpool in en rond Zwijnaarde. De stukken liggen langs de Heerweg Zuid en het Ghellinckpark. Er loopt een openbaar onderzoek van 1 tot 15 februari, en er kunnen nog bezwaarschriften ingediend worden. (VDS)