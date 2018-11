54ste internationale platen- en verzamelbeurs in ICC Sabine Van Damme

21 november 2018

09u43 0 Gent Komende zondag 25 november is opnieuw een hoogdag voor verzamelaars. Dan vindt de 54ste internationale verzamelbeurs voor vinylplaten, fotografie en speelgoed plaats in het ICC. Tickets kosten 6 euro.

Verzamelaars en koopjesjagers zullen er hun hart kunnen ophalen. Muziekdealers uit België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Engeland komen naar Gent afgezakt. Er zijn meer dan 150 standhouders op de grootste platenbeurs van België.

Maar ook qua speelgoed is er heel wat te vinden, van miniatuur-auto’s, tot modeltreinen, van houten speelgoed tot soldaatjes. Er is ook een afdeling fotografie, waar niet alleen antieke toestellen en oude foto’s te vinden zijn, maar ook nieuwe toestellen, statieven en lenzen. Er is zelfs een computerbeurs met tablets, kabels, hoezen en veel meer.

Voor de liefhebbers: zondag 25 november van 10 tot 17 uur in het Gentse ICC in het Citadelpark, toegang 6 euro.