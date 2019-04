522ste Halfvastenfoor gaat laatste week in: “Verhuizing naar centrum blijft op verlanglijstje staan” Yannick De Spiegeleir

07 april 2019

14u44 0 Gent Verhuist de Gentse Halfvastenfoor één van de komende jaren naar de Gentse binnenstad? Als het van de foorkramers afhangt wel. “Zelfs als de duur van de foor daarvoor moet ingekort worden, staat een meerderheid van de forains achter het idee”, zegt Guido Herman, voorzitter van de foorbond.

De paasvakantie is begonnen en dus zijn de kermiskramers van de Halfvastenfoor in hun nopjes. “Het is eerder uitzonderlijk dat we hier een week staan als het paasverlof is. Dat gebeurt enkel als Pasen later op het jaar valt”, weet Herman. “Ik ben er van overtuigd dat het beste nog moet komen deze editie en we hebben de voorbije weken al heel wat geluk gehad dankzij de weergoden.” Zowel zaterdag als zondag was het dit weekend gezellig druk op het Sint-Pietersplein.

Én toch blijven de foorkramers luidop dromen van een verhuizing naar hartje Gent. Ook al gaf het stadsbestuur eerder al te kennen dat die kans op een verhuizing eerder klein is. “Zelfs als de duur van de kermis daarvoor wat ingekort moet worden, staat een meerderheid van onze mensen achter het idee”, weet Herman, die zelf een lunapark uitbaat vlak bij de reuzenglijbaan. “De Halfvastenfoor bestaat al meer dan vijf eeuwen en heeft zich constant vernieuwd.”

Winterfeesten

Hetzelfde geluid krijgen we te horen bij andere foorkramers. “De weekends zijn hier goed, maar op weekdagen zien we te weinig volk. Een verhuizing naar het stadscentrum zou helpen. Tijdens de Gentse Feesten staat er toch ook een kermis op de Vrijdagmarkt?”, klinkt het bij het burgerkraam van de familie Dupont. Die laatste locatie is volgens Herman echter niet haalbaar. “We willen niet in de zakken zitten van de marktkramers van de Vrijdagmarkt, maar de zone aan de Korenmarkt en de stadshal lijkt ons wel haalbaar. Als dat voor de Winterfeesten en foodtruckfestivals kan, moet dat voor ons toch ook lukken?”, zegt Herman. Ook Sandra Deceunynck van het loterijkraam ‘Monaco’ hoef je niet twee keer te vragen naar haar mening over een mogelijke verhuizing. “Ik vind zelfs dat het hier tijdens de paasvakantie een beetje doods kan zijn. Heel wat mensen vertrekken op reis. In Kortrijk is dat bijvoorbeeld anders. In een stadscentrum is het sowieso altijd drukker.”

Wordt vervolgd dus. Al maken de foorreizigers zich sterk dat de 523ste editie van de Halfvastenfoor volgend jaar opnieuw een schot in de roos wordt. “De onderhandelingen met een aantal grote attracties zijn lopende. Het belooft de moeite te worden. Veel meer kan ik er nog niet over zeggen”, lacht Herman.

Wie nog een bezoekje aan de kermis wil meepikken, kan dit jaar nog tot zondag 14 april terecht op het Sint-Pietersplein.