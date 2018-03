51 km/uur te snel op Verkeersveilige Dag 01 maart 2018

De politie heeft dinsdag tijdens de 22e Verkeersveilige Dag in Oost-Vlaanderen 35 rijbewijzen ingetrokken. 6,5 procent van de 85.236 gecontroleerde bestuurders reed te snel.





In Gent kon de politie een automobilist flitsen die maar liefst 101 kilometer per uur reed in de bebouwde kom, waar maar vijftig is toegelaten. Negen Oost-Vlaamse bestuurders waren onder invloed van alcohol, terwijl acht bestuurders drugs hadden gebruikt. "Zelfs in de voormiddag konden we al bestuurders betrappen die onder invloed waren", klinkt het bij het kabinet van gouveneur Jan Briers.





In Gent betrapte de politie zelfs iemand die maar liefst 2,09 promille blies, goed voor een tiental pintjes. 123 personen kregen een proces-verbaal omdat ze geen gordel droegen, terwijl 119 bestuurders met hun gsm bezig waren achter het stuur. Dat aantal bedroeg vorig jaar nog 19.





De Verkeersveilige Dag is een initiatief die de kettingbotsing op de E17 in Nazareth wil herdenken Tijdens dat zware ongeval vielen op 27 februari 1996 tien doden en 56 gewonden. (JEW)