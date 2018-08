500 mensen steunen getroffen gezin VOETBALCLUB RACING GENT ORGANISEERT BENEFIET NA WONINGBRAND SAM OOGHE

30 augustus 2018

02u42 0 Gent Zo'n vijfhonderd mensen hebben gisteravond verzameld op de terreinen van KRC Gent voor de benefiet ten voordele van Filip De Cloet en zijn vrouw. Het gezin zag hun woning enkele weken geleden in vlammen opgaan.

Symbolischer kon het niet: terwijl Filip De Cloet de aftrap gaf voor de benefietwedstrijd tussen de U14 van KRC Gent en Sporting Lokeren, ging in de kantine, waar honderden mensen zaten te eten, het brandalarm af. Onbedoeld, voor de duidelijkheid, en gelukkig ook vals alarm. Het herinnerde alle vijfhonderd aanwezigen er wel weer aan waarom ze gisteren verzamelden op de terreinen van KRC Gent: geen vrijblijvend feest, maar een inzameling voor het gezin van Filip De Cloet dat door een brand op het domein van de Blaarmeersen alles verloor.





Eetfestijn

"Toen enkele weken geleden bekend raakte dat Filip getroffen was, kregen we tientallen telefoontjes: of mensen geen kleren of geld kwijt konden bij het gezin." Renaat Gits, sportief verantwoordelijke voor de jeugd van KRC Gent, vatte door de vele steunbetuigingen het plan op om de krachten te bundelen. "Filip is al 17 jaar met de club verbonden en met de steun van zoveel mensen konden we hem helpen. We kozen voor een eetfestijn en een driehoekstoernooi. Lokeren en AA Gent, een club waar Filip vijf jaar trainer was, wilden meteen meewerken. De actie moest vooral draaien om voetbal, want Filip is een echt voetbaldier. Dat er vijfhonderd mensen gekomen zijn, is fantastisch. Al blijft het zo dat dit evenement er nooit had mogen geweest zijn - we kunnen nooit alles teruggeven aan Filip en zijn gezin."





Op het programma stonden gisterenmiddag toernooien tussen de jongste spelertjes van AA Gent, Sporting Lokeren en KRC Gent. 's Avonds, tegelijkertijd met een eetfestijn in de kantine, speelden de teams van de U14 tegen elkaar op het hoofdveld. Speciaal voor 'trainer Filip', want hij coacht de U14 van KRC Gent. Al zat hij voor de verandering niét in de dug-out. "Zo veel familie en vrienden die speciaal voor ons komen... Dat raakt ons, natuurlijk", zegt Filip, terwijl hij de ene na de andere knuffel en schouderklop krijgt. "Het bewijst ook wat voor warmte er in de voetbalwereld schuilt. Ik wil uitdrukkelijk KRC Gent bedanken, en natuurlijk ook AA Gent en Sporting Lokeren voor hun medewerking."





Nieuwe plek

Het gezin van Filip verblijft sinds de brand bij vrienden en kan midden september verhuizen naar een nieuwe plek in Wondelgem. Met het geld dat de benefiet van gisteren opbracht, moet de familie beter gewapend zijn. "Het is niet gemakkelijk, maar we moeten erdoor", zeggen Filip en zijn vrouw. "Maar als u ons nu wilt excuseren - we hebben nog veel familieleden en vrienden die we willen bedanken."