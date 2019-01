500 gezinnen getroffen door stroompanne in Wondelgem Jeffrey Dujardin

04 januari 2019

17u53 0

In Wondelgem is sinds 16.41 uur een stroomonderbreking gaande. In totaal zijn er elf straten getroffen, waardoor er 500 gezinnen zonder elektriciteit zitten. Eandis is op de hoogte gebracht en onderzoekt de oorzaak.



Hieronder een lijst van de straten:

Botestraat, Durmmeersstraat, Gaverstraat, Gerty Corihof, Industrieweg, Irène Joliotstraat, Knabbelare, Marie Curiestraat, Vrouwenstraat, Zwanebloemstraat, Zwembadstraat

Meer info volgt.