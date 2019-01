50 kilometer per uur te snel: vrouw riskeert fikse boete en één maand rijverbod JDG

15 januari 2019

13u52 0 Gent Een 40-jarige architecte riskeert een fikse boete en een rijverbod van één maand, nadat ze met 125 kilometer per uur werd geflitst op een gewestweg.

De vrouw reed op het moment van de feiten iets meer dan 50 kilometer per uur te snel. “Onverantwoord, zeker als je weet hoeveel passage daar is”, stelt het Openbaar Ministerie. De vrouw kreeg in eerste aanleg al een boete van 600 euro en een rijverbod van een maand opgelegd, maar ging daartegen in beroep.

De verdediging ontkent de feiten niet, maar vindt de straf die in eerste aanleg is uitgesproken te zwaar. “Het gaat om een fout uit verstrooidheid. Mijn cliënte rijdt al 27 jaar rond zonder overtredingen en weet dat dit niet door de beugel kan. Het is dan ook zeker niet haar gewoonte om zo snel te rijden", aldus de advocate van de vrouw. Vonnis op 29 januari.