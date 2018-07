50 chauffeurs betrapt met drank en drugs 19 juli 2018

In totaal werden 563 verkeersinbreuken vastgesteld waarvan 56 in de feestenzone zelf.





Er werden ook 730 chauffeurs gecontroleerd op drugs en alcohol achter het stuur. In totaal liepen 50 chauffeurs tegen de lamp. (EDG)