50.000 euro voor Zonnebloempark Zwijnaarde



Sabine Van Damme

03 januari 2019

10u11 0 Gent Goed nieuws voor Gent, zo meteen na de jaarwisseling. Van minister Joke Schauvliege krijgt de stad 50.000 euro subsidie voor het aanleggen van het Zonnebloempark in Zwijnaarde. Dat project is Oost-Vlaams laureaat van de Vlaamse projectoproep ‘Natuur in je Buurt’.

‘Natuur in je Buurt’ draait om vernieuwende, creatieve groenprojecten die zorgen voor meer en/of beter groen dicht bij mensen die leven in een verstedelijkte en bebouwde omgeving. In Oost-Vlaanderen viel het project Zonnebloempark daarbij blijkbaar het meest op. De stad Gent wil dat park in het centrum van Zwijnaarde aanleggen. De plannen bestaan al langer, de effectieve aanleg zou voor dit jaar zijn. Eigenlijk worden twee losse groenzones die compleet van elkaar verschillen nu samengevoegd, door de heraanleg van het binnengebied. Daardoor ontstaat een wijkpark van 1,75 hectare tussen de Heerweg Zuid, het Woonzorgcentrum Zonnebloem en sporthal Hekers. In het park komen bankjes, speeltuigen, een grasveld voor allerlei activiteiten en moestuintjes.