5.000 klimaatbetogers verwacht op zondag Sabine Van Damme

22 februari 2019

14u10 0 Gent We hebben er nog maar pas eentje achter de kiezen, maar zondag is er opnieuw een klimaatmars in Gent. Die wordt dit keer op poten gezet door middenveldorganisaties, en er worden meer dan 5.000 betogers verwacht.

Betogen voor het klimaat is hot, en dus wordt er ook in Gent een tandje bijgestoken. Rise for the Climate, heet het evenement van zondag officieel. Er wordt om 15 uur verzameld op het Sint-Pietersplein, waarna de massa onder politiebegeleiding naar de Stadshal trekt. Een definitief parcours wordt pas vastgelegd als duidelijk wordt hoeveel volk er komt opdagen. Bijna 16.500 mensen geven op Facebook aan ‘geïnteresseerd’ te zijn, de organisatoren mikken op 5.000 deelnemers.

De scholieren brachten donderdag 3.000 jongeren op de been. Zondag staan 20 middenveldsorganisaties, waaronder Greenpeace, GMF, Natuurpunt Gent en Hart boven Hard, in voor de manifestatie. Onder de Stadshal zullen toespraken gehouden worden, onder meer van de Gele Hesjes. Politici zijn niet welkom op het spreekgestoelte.

De politie zal opnieuw aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden, en zal ook opnieuw de politiehelikopter inzetten.