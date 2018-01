5.000 bezoekers voor Spekken 02u51 0

Het Kindertheaterfestival Spekken klokte in de kerstvakantie af op liefst 5.000 bezoekers. Spekken bracht 45 theatervoorstellingen voor kindjes vanaf 2 jaar, en die hebben meestal plaats in het Tinnenpottheater. In de kerstvakantie was er ook een voorstelling in het Gravensteen. Het Kindertheaterfestival bestaat al 10 jaar. De volgende editie staat gepland in de paasvakantie. (VDS)