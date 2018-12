480 euro boete voor negeren rood licht: “Mijn broer is de schuldige, maar die wil er niet voor opdraaien” JDG

11 december 2018

17u30 1 Gent Een vrouw uit het Gentse heeft dinsdagochtend een rijverbod van acht dagen en een boete van 480 euro gekregen voor een dubbele overtreding: het negeren van een rood licht en overdreven snelheid. Al zat ze naar eigen zeggen niet achter het stuur van haar wagen op het moment van de feiten.

Acht dagen rijverbod en 480 euro boete. Dat is het verdict voor de vrouw uit het Gentse. De vrouw moest zich dinsdagochtend verantwoorden voor de politierechtbank in Gent voor overdreven snelheid en het negeren van een rood licht. “Mijn cliënt zat op het moment van de feiten niet achter het stuur”, stelt haar advocaat. “Ze leent haar auto vaak uit aan haar familie. Initieel beweerde haar broer dat zijn ex-vriendin de overtreding had begaan. Later bleek dat hij zelf achter het stuur zat.”

De advocaat van de dame probeerde de rechter nog te overtuigen met een WhatsApp-gesprek tussen de vrouw en haar broer, maar dat mocht niet baten. “Als we de bestuurder niet kunnen aanduiden is het de titularis van de wagen die verantwoordelijk is”, klonk het bij de rechtbank.