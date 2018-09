45e editie van Film Fest Gent kleurt opvallend Belgisch 07 september 2018

Op het 45e Film Fest Gent viert de Belgische cinema hoogtij.





Eerder werd al bekend gemaakt dat niet alleen de openingsavond ('Girl' van Lukas Dhont), maar ook de slotfilm ('Beautiful Boy' van Felix van Groeningen) van eigen bodem zijn. In totaal zijn er liefst 10 titels door of met Belgisch talent, waarvan er 6 in wereldpremière gaan in oktober.





Ook filmmuziek van eigen bodem zal in de kijker gezet worden op de 18e World Soundtrack Awards, op 17 oktober in Capitole Gent. Film Fest Gent loopt van 9 tot 19 oktober.





Alle info en tickets: www.filmfestival.be. (VDS)