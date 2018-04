454.000 euro voor ongemak 7.797 GENTENAARS VERGOED NA STROOMPANNE ERIK DE TROYER

02u34 0 Gent Eandis heeft vorig jaar 453.886,85 euro aan ongemakkenvergoedingen uitbetaald aan slachtoffers van stroompannes in Gent. Dat is meer dan 40 keer het bedrag van het jaar voordien. "Door de grote stroompannes aan de Nieuwe Vaart piekten de aanvragen", zegt woordvoerder Simon Van Wymeersch.

Gemeenteraadslid Veli Yüksel (CD&V) vroeg de cijfers op bij burgemeester Daniël Termont (sp.a). Gent werd in het najaar van 2017 drie keer getroffen door een grootschalige stroompanne. Een eerste keer op 14 september toen een brand uitbrak in het transformatorstation aan de Nieuwe Vaart. Die zorgde er voor dat grote delen van Gent urenlang zonder stroom zaten. Op 31 oktober volgde een nieuwe stroompanne, deze keer in het hart van Gent. Minstens 1.500 gezinnen zaten zonder stroom. Op 27 november viel dan weer de omgeving van de Coupure voor zeker drie uur zonder stroom.





Eandis communiceerde tijdens de pannes al dat een ongemakkenvergoeding kon aangevraagd worden en dat hebben heel wat Gentenaars ook gedaan. In 2016 kregen slechts 187 Gentenaars zo'n ongemakkenvergoeding. In 2017 waren dat er maar liefst 7.797. Alles samen kregen zij een bedrag voor 453.886,85 euro of een gemiddelde van iets meer dan 58 euro per persoon. De standaardvergoeding bedraagt 35 euro, maar die kan opgetrokken worden naargelang de periode en de duur van de problemen.





Nieuwe Vaart

"Het overgrote deel van die vergoedingen heeft te maken met de problemen aan de Nieuwe Vaart. Dat was een uitzonderlijke situatie die een enorme piek aan aanvragen veroorzaakte. Hoe dan ook zijn de problemen aan de Nieuwe Vaart volledig opgelost", legt Simon Van Wymeersch van Eandis uit. "Dit gaat enkel over de standaardvergoedingen. Er zijn ook 871 schadeclaims van mensen die grotere kosten hadden door de stroompannes en die via de verzekering willen recuperen."





Het aantal pannes op het middenspanningsnet bleef de voorbije jaren zo goed als gelijk. Het is door die pannes dat duizenden gezinnen in één keer zonder stroom komen te zitten. In 2017 waren dat er 56, het jaar daarvoor 58. Opvallend is wel dat de duur van de stroompannes langer wordt. De gemiddelde stroompanne duurde in 2017 1 uur en 27 minuten. Dat is een kwartier langer dan in 2016 en bijna een half uur langer dan in 2014. "Maar ook dat valt te linken aan de brand aan de Nieuwe Vaart. Dergelijke interventies doen de gemiddelde duur van de pannes stijgen."





Niet iedereen kreeg trouwens zo'n ongemakkenvergoeding. 727 Gentenaars vroegen een vergoeding aan, maar kregen er geen.