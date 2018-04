43 dagen en 56 parkeerboetes later 26 april 2018

02u56 0 Gent Een boete krijgen is altijd vervelend, maar de Fransman die deze wagen parkeerde in de Tuinwijklaan achter station Gent-Sint-Pieters zou wel eens héél hard vloeken als hij zijn wagen komt ophalen. In 43 dagen tijd kreeg de bestuurder maar liefst 56 parkeerboetes van 30 euro. Goed voor een bedrag van 1.680 euro.

"Dergelijke auto's duiken inderdaad af en toe wel eens op in Gent", zegt Peter Meersschaut van het mobiliteitsbedrijf. "Om een boete bij een buitenlandse wagen te innen moeten verdragen afgesloten worden door de regering. Voor Frankrijk is dat gebeurd en we werken momenteel om het informatica-systeem daar aan aan te passen. De kans dat deze bestuurder de boetes zal moeten betalen, is groot. Binnenkort zullen we kunnen innen en dan kunnen we terug tot mei van vorig jaar om boetes te innen. Al kan men ook bezwaar aan tekenen en dan kan er rekening gehouden worden met de omvang van alle boetes", aldus Peter Meersschaut.





Maximaal vijf uur

Maar hoe kan het dat één wagen op zo'n korte tijd zo veel boetes verzamelt? De wagen blijkt in de gele zone te staan. Daar mag men maximaal 5 uur aan één stuk staan. Daardoor kan hij dus om de vijf uur een nieuwe boete krijgen.





(EDG)