42 overtredingen bij Winter BOB-actie Wouter Spillebeen

24 december 2018

10u01 0 Gent De verkeersdienst van de Gentse politie heeft zondagavond een controleactie rond alcohol en drugs in het verkeer uitgevoerd in het kader van de Winter BOB-campagne. Van 14 uur tot 21 uur controleerden een vaste controle en mobiele patrouilles 460 chauffeurs.

De politie controleerde de 460 chauffeurs op alcohol achter het stuur door middel van sampling, met een zogenaamd snuffeltoestel. Zes chauffeurs hadden een glas te veel op. Vier van hen moesten hun rijbewijs voor drie uur afgeven, de twee anderen moesten de wagen voor zes uur laten staan. Twee chauffeurs legden ook een speekseltest voor drugs af. Een test kwam positief terug. De bestuurder moest zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren.

De politie was ook alert voor chauffeurs die andere overtredingen begingen en schreef 27 GAS-boetes uit voor parkeerovertredingen. Daarnaast vlogen twee bestuurders op de bon omdat hun wagen niet correct ingeschreven was, twee omdat hun auto technisch niet aan de eisen voldeed en twee omdat hun wagen niet verzekerd was. Bij de laatste werd de wagen in beslag genomen. Een chauffeur leefde de voorwaarden van zijn voorlopig rijbewijs niet na en had geen L-teken aangebracht en een fietser kreeg een boete omdat hij geen verlichting had.