42-jarige man riskeert 2 jaar cel voor fout afgelopen seksdate met zeventiger Jeffrey Dujardin

18 december 2018

15u00 1 Gent Een 42-jarige man uit Lokeren, Roman S., moest zich verantwoorden voor het Gentse hof van beroep nadat hij een 77-jarige man ernstig verwondde na een stribbeling. De feiten speelden zich af op 16 maart vorig jaar in Gent. De twee hadden seksuele contacten met elkaar.

“Ze leerden elkaar drie jaar geleden kennen in de Citadelpark”, zegt zijn advocaat. “Later spraken ze meerdere malen af op het appartement van de 77-jarige man in Gent.” Roman S. vroeg voor een vergoeding na de seks, wat uitmondde in discussie. Hierbij kreeg S. een slag van de zeventiger waarna hij het slachtoffer een duw gaf. Tijdens de val kwam hij met zijn hoofd tegen een radiator terecht. Hij werd in levensgevaar weggebracht naar het ziekenhuis en kon pas twee maanden later het ziekenhuis verlaten.

S. kreeg twee jaar cel in eerste aanleg en vroeg in beroep een mildere straf. “Mijn cliënt is uitgebuit geweest”, zegt zijn advocaat. “Hij wou zichzelf enkel verdedigen. Hij had het financieel moeilijk, dus het geld was welkom. Toen de man gewond was heeft hij hem nog verzorgd en met hem gebabbeld. Zijn toestand leek in eerste opzicht niet zo ernstig.” De advocaat van het slachtoffer, Toon De Schepper, zag een andere situatie. “Hij is al een razende tekeer gegaan”, aldus De Schepper. “Hij heeft geklopt, geschopt en gestampt. Erna kuiste hij vlug het bloed op en nam hij negen euro uit zijn portefeuille. Mijn cliënt heeft 2,5 maanden in het ziekenhuis gelegen. Hij is door het oog van de naald gekropen. Er was groot bloedvat gescheurd, hij was inwendig aan het doodbloeden. Hij had ook een blauw oog en zijn neus was gebroken. Dat loop je niet op door een val tegen een radiator.”

Roman S. riskeert twee jaar cel. Hijzelf beweerde in het hof dat hij enkel een duw gegeven heeft. “Hij is op de tafel gevallen en erna op de radiator.” Uitspraak op 15 januari.