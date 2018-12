42 Gentse kleuters hangen samen met de Sint hun tuutje in de Tuutjesboom Yannick De Spiegeleir

18u28 0 Gent 42 dappere Gentse kinderen hebben vandaag afscheid genomen van hun tuutje in de Tuin van Kina. Al voor de elfde keer kwamen de Sint en zijn Pieten langs om al die tuutjes in de Tuutjesboom te hangen.

Vanuit het Buurtcentrum Sluizeken ging het in een kleurrijke, muzikale stoet naar De wereld van Kina: de Tuin. Daar aangekomen gaven de kinderen hun tuutje af aan de Sint, in ruil voor een geschenkje gemaakt door bewoners van Woonzorgcentrum Tempelhof. De Pieten hielpen al die fopspenen in de Tuutjesboom hangen. Er volgde nog een kindvriendelijke receptie.

Kinderen die er vandaag niet bij waren, kunnen ook elke woensdagnamiddag of tijdens schoolvakanties, van 13 tot 15.30 uur in De wereld van Kina: de Tuin terecht om hun tuutje in de moerbeiboom te hangen. Een mail of telefonische verwittiging vooraf naar de Wereld van Kina is wel vereist.