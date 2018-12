40-tal patiënten geëvacueerd na gaslek in psychiatrisch centrum Jeroen Desmecht

12 december 2018

Een veertigtal patiënten zijn woensdagmiddag geëvacueerd nadat een gaslek werd vastgesteld op de Gentse campus Sint-Alfons van het psychiatrisch centrum Dr. Guislan. Eandis kwam ter plaatse om het lek te herstellen.

De feiten vonden rond 12.00 uur plaats op campus in de Sint-Juliaanstraat. In totaal werden ongeveer 40 patiënten geëvacueerd naar een sporthal op het terrein.De gaskraan werd dichtgedraaid en Eandis kwam ter plaatse om het gaslek te herstellen. Tegen 13.15 uur konden de patiënten terug binnen in de campus.