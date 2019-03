40 kinderen verkennen nieuwe secundaire Freinetschool Oase50 Yannick De Spiegeleir

13 maart 2019

16u31 0 Gent In de Spitaalpoortstraat in Sint-Amandsberg kwamen deze namiddag 40 kinderen kennismaken met de werking van de nieuwe secundaire Freinetschool Oase50 tijdens een ‘snuffelmoment’.

Het Keerpunt opent vanaf 1 september twee nieuwe secundaire freinetscholen in de Spitaalpoortstraat en in de Warandestraat op de huidige locaties van vzw Wisper dat verhuist naar een nieuwe stek aan Dok Noord. Mien Desmet is één van de ouders die samen met haar dochter deze namiddag een kijkje kwam nemen. “Mijn dochter Sien (12) zit momenteel al in een freinetschool in Waregem, maar omdat er daar nog geen secundair freinetonderwijs is, zijn we vandaag naar Gent afgezakt. Hoewel Sien elke dag een afstand zal moeten afleggen, overwegen we zeker om haar hier in te schrijven. Op een freinetschool is er veel aandacht voor de zelfstandigheid van kinderen en leren ze verantwoordelijkheid nemen. Dat vinden we als ouders heel belangrijk.”

Ook Mischa Verheijden ziet in Oase50 een ideale school voor zijn zoon Joren (10). “Het Keerpunt heeft een duidelijke visie op de toekomst over hoe onze samenleving en economie zal evolueren en wil de leerlingen daarop voorbereiden. Bovendien zetten ze, meer nog dan andere freinetscholen in op onderwijs dat naar ‘buiten’ gericht is. Zo willen ze er regelmatig op uittrekken voor leerwandelingen in de buurt.”