40 jaar ‘familiebrasserie’ Keizershof “Wij hebben nog altijd de beste spaghetti van de stad!” Sabine Van Damme

02 april 2019

17u58 14 Gent Het Keizershof op de Vrijdagmarkt viert zijn 40-jarig bestaan. Eigenlijk bestond de zaak al 2 jaar eerder, maar ze is al 40 jaar lang in handen van de familie Van Reeth. De zonen Lino en Ward staan er sinds 2006 aan het roer. Meest kenmerkend aan de zaak? De warme gezelligheid, en de ongedwongen sfeer.

Koen Van Reeth en Anna Malschaert hadden herberg De Pallieter in Heist. “Maar het was mij daar te stil in de wintermaanden”, lacht Koen. “En mijn Gentse klanten smeekten mij om mijn spaghetti ook naar Gent te brengen. Dus ben ik hier eens komen kijken. Ik kende eigenlijk alleen de Kuiperskaai, van uit te gaan. Maar bij een toevallige koffie in Klein Turkijke leerde ik een groep mensen kennen, en ik voelde mij hier meteen welkom. Van hen hoorde ik dat het Keizershof op de Vrijdagmark over te nemen stond. Het interesseerde mij eerst niks, de Vrijdagmarkt was toen nog een grote bovengrondse parking. Maar het is er dus toch van gekomen. Het Keizershof was toen een bruine kroeg. Tot 1977 was het een opslagplaats voor fruit en groenten geweest. In 1979 hebben wij de zaak overgenomen. Met succes.”

De hele familie werkte mee, zussen, nonkels, iedereen werd ingeschakeld. Kleine Lino ontsnapte zo gauw hij kon uit zijn park in de woning boven het café om bij de mensen te gaan zitten. “Eerst waren we gewoon café. Maar dan had er al eens iemand ‘een hongerke’, en maakte ik spaghetti. En omdat we hier zelf aten en mensen wilden mee-eten, kwamen daar dagschotels bij. Zo zijn we uitgegroeid tot het beste spaghettikot van Vlaanderen. En onze stoverij is ook niet te versmaden.” (lees verder onder de foto)

In 1995 kocht Koen de zaak, en in 1996 werd ze grondig verbouwd. “De bruine kroeg veranderde in een fancy brasserie, en het verschil was gewoon te groot”, zeggen Lino en Ward. “Het laagdrempelige was weg, de klanten haakten af, studenten kwamen niet meer. Het marcheerde niet meer. In 2000 zijn wij dan in de zaak gestapt, om pa te komen redden”, lachen ze. “Wij zijn allebei mislukte profvoetballers, en op school ging het ook al niet. Gelukkig heeft Ward wel kokschool gevolgd. Eerst werkten we gewoon mee, we kenden er niks van en moesten alles leren. En we hadden toch niks beter te doen. Het voordeel was dat de zaak toen in het slop zat, dus er was geen druk op ons, we hadden niks te verliezen. Anderzijds hadden we wel meteen een streefdoel: de zaak redden. We zijn helemaal terug naar de basis gegaan, maar dan in een mooi pand. Geen gastronomie meer, maar terug spaghetti en stoverij. We stelden een superteam samen, en brachten weer grootmoeders keuken, in een losse, ongedwongen sfeer. Stap voor stap ging het weer beter. Vandaag komen zelfs de studenten terug over de vloer. Van kind tot oma, iedereen is hier welkom. Of zoals een klant het zegt: van trainingspak tot maatpak.” (lees verder onder de foto)

De zaak overleefde alle stormen, van rookverbod over alcoholcontroles tot circulatieplan. “Je moet jezelf elke dag heruitvinden, en inspelen op wat leeft. Anders lukt het niet. Mensen mogen niet meer drinken en rijden, dus hebben wij nu alcoholvrije gin tonic. Mensen hebben geen tijd meer, dus hebben wij geen middagservice meer. ’s Avonds is er wel tijd om te genieten. Het brengt ons meer op zo. Horecapersoneel is moeilijk te vinden, maar als je zelf meewerkt en zorgt voor een toffe sfeer, blijven ze wel. In 15 jaar hebben wij maar één keer iemand moeten ontslaan. We hebben echt een topteam.”

Koen en Anna wonen nog steeds boven de zaak, maar werken niet meer mee. De ‘madammen’ van Lino en Ward, Els De Waele en Katja Devlamynck, werken achter de schermen mee. Ward is het gezicht en de kok van de zaak, Lino regelt de papieren. Samen blikken ze terug op fantastische jaren. “Lou Reed heeft hier eens op terras gezeten, toen zijn vrouw in Gent geopereerd werd. En Clouseau heeft hier zijn eerste cd voorgesteld. Lino en ik moesten van ons moeder perse op foto met Koen Wauters, wij wilden gewoon op ons computerspel spelen.” Lino en Ward hebben elk twee kinderen, bij Lino is er zelfs een derde op komst. De toekomst van het Keizershof is dus verzekerd. “Laat ons hopen van niet”, lachen ze. “We hopen vooral dat er nu eens een wél gelukte profvoetballer bij zit!”