4.664 euro aan boetes bij vervoerscontrole in december: 2 taxichauffeurs moeten werk neerleggen Jeffrey Dujardin

23 januari 2019

De Verkeersdienst van de Gentse politie voerde in de maand december één controle op vervoer uit. Er werden vijf vrachtwagens, negentien lichte vrachtauto’s en één personenwagen gecontroleerd. Er werden in totaal achttien overtredingen vastgesteld. In totaal werd er voor 4.664 euro aan boetes geïnd. Er werd ook één controle op taxi’s uitgevoerd. In totaal werden vijftien taxi’s gecontroleerd. Er werden twee processen-verbaal opgesteld en beide bestuurders moesten onmiddellijk hun activiteiten stopzetten.