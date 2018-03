4,5 jaar cel voor notoire dief 13 maart 2018

De correctionele rechtbank heeft een hardleerse dief voor 4,5 jaar naar de gevangenis gestuurd. Het gaat om een man die illegaal in het land is. Hij stond terecht voor meerdere winkeldiefstallen en inbraken in de zomer van 2014. Hij betwistte de feiten niet. In 2013 al was de man veroordeeld voor diefstal met braak - al was het niet eenvoudig om de man te veroordelen, omdat hij door het leven gaat met verschillende aliassen. Volgens het parket zou hij in 2014 ook een gewapende overval gepleegd hebben in een Delhaize-filiaal, maar dat achtte de rechbank niet bewezen. Hij werd op vraag van het parket onmiddellijk aangehouden en naar de cel gebracht. (OSG)