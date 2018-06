4.000 euro boete voor uitbater 'vuilste café' 06 juni 2018

02u36 0 Gent Milieurechter Jan Van den Berghe was gisteren bijzonder mild voor Lieven De Vos, de uitbater van het rommelige café 't Velootje. Hij kreeg een boete van 4.000 euro, waarvan 3.200 euro met uitstel.

'Het vuilste café van Gent. Die naam kreeg het bekende - of beruchte - café in de Kalversteeg in het Patershol. Na een controle van het FAVV moest Lieven De Vos zich voor de rechter verantwoorden. Bij een twee controle op 28 maart bleek er geen beterschap te zijn. "De koelkast is van binnen vuil. Er heerst een grote wanorde in de gebruikersruimte, aan de toog en in de afwasbak. Door de grote wanorde is het moeilijk om de zaak proper te houden. Schoonmaakproducten liggen verspreid aan de toog, waardoor er gevaar is voor contaminatie. De glazen zijn aan de buitenkant zelfs bestoft. Dat is niet goed hé. Een poetsvrouw kan zelfs niet eens langskomen, want ze kan gewoon niet bewegen", stelde de milieurechter.





Lieven De Vos begreep de commotie niet. Hij stelde dat het rommelige karakter juist eigen is aan zijn geliefd café. "Het is mijn stijl om alles wat rond te laten slingeren. Wat willen ze dan? Eenheidsworst? Mijn café is uniek. Het is juist daarom dat het zo populair is", zo verklaarde De Vos eerder.





De Vos riskeerde een effectieve boete van 4.000 euro. Voor de milieurechter zijn de inbreuken tegen de hygiëne en voedselveiligMaar de man hield rekening met de financiële situatie van De Vos. "Met deze boete wil ik een signaal geven."





"Dat ik een strafblad heb? Ik ben mijn blanco strafblad gaan opvragen. Het hangt hier voor het raam. Ik heb het gevoel geviseerd te worden. Een heksenjacht", zei De Vos gisteren. Of hij in beroep gaat, weet hij nog niet. (JEW/DJG)