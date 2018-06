4.000 belletjes tegen gauwdiefstallen 26 juni 2018

02u54 0

Het aantal (geregistreerde) gauwdiefstallen in Gent is de voorbije 5 jaar gehalveerd. Vorig jaar waren er nog 556, of 1,5 per dag. "Maar de mensen moeten wel alert blijven", zegt preventie-ambtenaar Sandra Rottiers. "Daarom delen we belletjes uit die je aan je portefeuille, handtas of gsm kan hangen. Zo'n 'tinkelalarm' zal het aantal gauwdiefstallen niet rechtstreeks terugdringen, maar ze zullen mensen er wel aan herinneren dat ze alert moeten zijn. Gauwdieven zien het openbaar vervoer en drukke winkelstraten als ideaal actieterrein. Shoppende mensen worden liefst met rust gelaten, maar spotters van De Lijn gaan de belletjes wel uitdelen aan mensen die aan bus- of tramhaltes staan met bijvoorbeeld een openstaande handtas of een gsm in de achterzak. Ook tijdens de Gentse Feesten zullen nog belletjes verdeeld worden."





(VDS)