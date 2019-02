3D-cave kan stad helpen om fietsroutes in te richten Postdoctoraat zoekt 65-plus-fietsers voor tevredenheidsonderzoek



Sabine Van Damme

19 februari 2019

19u52 0 Gent De vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent heeft een ‘3D-cave’ opgesteld in de oude Belgacomtoren. Daarin willen ze 65-plussers laten plaatsnemen op een fiets. Op drie schermen rond hen wordt dan een omgeving geprojecteerd, alsof ze er écht in fietsen. Zo willen ze te weten komen welke elementen in een straatomgeving belangrijk zijn.

“Eigenlijk willen we zoeken hoe we 65-plussers meer op de fiets kunnen krijgen, en daarom moeten we weten waar ze zich veilig voelen om te fietsen, wat hen aantrekt of afschrikt”, zegt Lieze Mertens, die het onderzoek doet. “De fiets is uiteraard statisch, maar de omgeving rondom de fietser beweegt wel alsof het echt is. We hebben een versie waar de omgeving op 3 schermen wordt geprojecteerd, maar je kan ook fietsen met een 3D-bril. Met de 3D-bril lijkt het echter, alsof je echt in die omgeving zit. Maar met de schermen wordt de test als aangenamer ervaren, zo weten we nu al.”

Bij een eerste test gisteren waren de Dries op Wondelgem, de Dendermondsesteenweg en de Vlaanderenstraat beschikbaar om virtueel in te fietsen. Schepen Watteeuw testte de applicatie uit. “De stad Gent werkt samen met de UGent aan dit project”, zegt hij. “In eerste instantie richt dit onderzoek zich op 65-plussers, omdat het een doelstelling is die mensen terug op de fiets te krijgen. Maar in de toekomst kunnen we dit principe toepassen bij elke straat die we willen heraanleggen. De betrokkenen kunnen de straat dan al ‘beleven’ zoals ze zal zijn, en opmerkingen geven.

De VR-installatie staat op de eerste verdieping van AC Portus, de oude Belgacomtoren. 65-plussers die willen meewerken door te fietsen en hun bevindingen mee te delen, mogen zich melden. Een test duurt 45 minuten, en levert een waardebon van 10 euro op. Inschrijven kan via de website, via mail naar lieze.mertens@ugent.be, of met de boodschap FIETS in een sms naar 0498/755867.