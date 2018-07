373 gevonden voorwerpen na Gentse Feesten 25 juli 2018

02u34 0

373 verloren voorwerpen van bezoekers van de Gentse Feesten belandden bij de politie. Intussen wachten nog zo'n 150 identiteitskaarten, portemonnees, handtassen en sleutels op hun eigenaars. "Het spectaculairste dat we gezien hebben, was het statief van de cameraman van VTM dat na het Te Deum blijven staan was", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. "Negen kinderen werden herenigd met hun ouders, een hond met zijn baasje", aldus Langeraert. "De eigenaars van de verloren autosleutels mogen zich ook aan een flinke parkeerrekening verwachten", zegt Langeraert.





Nog iets kwijt? Dan kan je terecht in het commissariaat Ekkergem in Gent. (WSG)