36 fietsers niet in orde bij controles in december Jeffrey Dujardin

23 januari 2019

17u48 0

De Gentse politie organiseerde in de maand december drie controleacties gericht op fietsers. Deze controles zijn vooral gericht op een degelijke fietsverlichting, het respecteren van de wegcode en het fietsgedrag in het algemeen. Tijdens deze acties kregen 36 fietsers een bekeuring omdat hun fietsverlichting niet in orde was. Daarnaast werden nog 36 andere fietsinbreuken vastgesteld en beboet. Twee fietsers legden een positieve ademtest af. Hun fiets werd voor zes uur ingehouden.