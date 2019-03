35-jarige man overvalt meerdere bejaarden en een pitazaak: parket vraagt 40 maanden effectieve celstraf JDG

17u40 0 Gent Een 35-jarige man moest zich vrijdag voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor een vijftal diefstallen, waarvan sommige op gewelddadige wijze, op bejaarde vrouwen. Eén van de dames belandde zelfs 25 dagen in het ziekenhuis nadat ze tegen de vlakte ging toen de beklaagde haar handtas stal.

Ook bij een pitazaak in de Overpoort ging de man met 200 euro aan de haal. “Hij was hier al een paar keer komen eten, toen was hij altijd vriendelijk. Plots kwam hij mijn zaak binnen en trok hij de kassa open”, aldus de uitbater.

Het Openbaar Ministerie was niet mals voor de beklaagde. De dertiger, afkomstig uit Dendermonde, heeft ondertussen al vier voorgaande veroordelingen op zijn palmares. Bovendien bedreigde hij één van de tolken toen hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter. “Er is duidelijk een gebrek aan schuldbesef”, aldus het parket. “Hij viseert bejaarden, een kwetsbare groep in onze samenleving, en gaat gewelddadig te werk.”

Een 86-jarige vrouw belandde zelfs het ziekenhuis nadat de man haar handtas had gestolen. “Door de brute overval ging mijn cliënt tegen de grond. Hierdoor moest ze 25 dagen in het ziekenhuis verblijven”, aldus de advocaat van de dame. “Ook emotioneel heeft dat een hevige impact gehad op haar.”

De tachtiger vraagt nu een schadevergoeding van 3.545 euro. Ook de uitbater van de pitazaak stelde zich burgerlijke partij, en wil 250 euro van de man. Bovendien riskeert hij een celstraf van 40 maanden.