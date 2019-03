35-jarige man gevat met flinke som cash en precisie weegschaal: “Meerdere drugsgerelateerde berichten in zijn smartphone” JDG

14 maart 2019

14u51 1 Gent Een 35-jarige man zonder vast woonadres werd in het Gentse gevat met een precisie weegschaal en 775 euro cashgeld. Na het uitlezen van zijn gsm-toestel, werden meerdere bezwarende berichten gevonden. “Sommige dossiers zijn hopeloos, we betwisten niets”, stelt de verdediging.

Behalve voor de drugsfeiten, stond de man ook terecht voor de diefstal van een paar schoenen bij een Tommy Hilfiger-winkel. Hij werd tijdens zijn actie gefilmd door een beveiligingscamera.

Uit zijn sms-verkeer bleek al snel dat de dertiger drugs verkocht. Bij de eerste verklaringen erkende de beklaagde dat hij drugs gebruikt, maar dat hij ook dealt, ontkende hij. Donderdag kwam hij daarop terug: “We betwisten niets”, stelt zijn advocaat. “Mijn cliënt verhuisde in 2009 naar het ‘beloofde continent’, en belandde eerst in Frankrijk. In 2012 stak hij over naar België. Hij deed allerlei klusjes om zijn boterham te verdienen, maar kwam uiteindelijk in het drugscircuit terecht.”

Uit het verhoor van zijn vermoedelijke afnemers, bleek dat de man allerhande drugs verkocht: van cocaïne en cannabis tot zelfs heroïne. “Mijn cliënt heeft al een rijkelijk gevuld strafrechtelijk verleden voor soortgelijke feiten. Het is wat het is - ik vraag enkel en alleen mildheid.” Het Parket vorderde een celstraf van één jaar en een geldboete van 8.000 euro, en wil ook het bedrag van 795 euro verbeurd verklaard zien.