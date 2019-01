332 keer speelde Marc (69) dezelfde voorstelling: morgen doet hij dat voor het laatst Erik De Troyer

03 januari 2019

De Gentse acteur Marc Reynaerts (69) speelt morgen voor de laatste keer een rol in het jeugdtheater. Dan speelt hij voor de 333ste keer de kindervoorstelling ‘Joris en de geheimzinnige toverdrank’ gebaseerd op het boek van Roald Dahl.”Ik speel een achtjarig jongetje en ik word er zelf binnenkort 70. Het moment was daar om er mee te stoppen”, zegt hij.

In 2014 won Marc nog het Spekken Kindertheaterfestival in Gent met de voorstelling. Daarna trok hij meer dan vier jaar lang naar Belgische en Nederlandse culturele centra om het stuk voor kinderen tussen 7 en 12 jaar te brengen. “Geen enkele keer heb ik voor het opgaan het gevoel gehad dat het de keer te veel was. In principe zou ik deze rol kunnen blijven spelen hebben. Maar ik had de rechten maar voor een bepaalde tijd en dat loopt nu ten einde. Ik zit niet stil hoor. Ik werk nu al aan een voorstelling voor de volgende Gentse Feesten maar met jeugdtheater stop ik.”

Reynaerts is een Gentenaar maar woont er al een tijd niet meer. “Ik ben verhuisd naar Wallonië om wat rust te zoeken. Maar om de veertien dagen ben ik nog wel eens in Gent. Het zijn kilometers die ik er graag voor over heb.”