300.000 euro uit Dexia-kluis netjes in vier verdeeld 02u31 0 Gent De 300.000 euro die zeven jaar geleden in de kerstperiode gevonden werd in de nachtkluis van een voormalig Dexia-kantoor op de Francisco Ferrerlaan in Gent, is "rechtmatig" verdeeld onder vier partijen die aanspraak maakten op het geld.

Het verhaal ging eind december 2010 de wereld rond. Een boekhouder was bezig het pand te renoveren en botste op een achtergelaten kluis. Hij schakelde twee broers in om de kluis uit de muur te slijpen, maar zij troffen tot hun verbazing de 300.000 euro cash geld aan. De vinders contacteerden de politie om niet beticht te worden van diefstal. Het geld werd in beslag genomen en het parket vond geen aanwijzingen dat het bedrag verkregen zou zijn door criminele feiten. Niemand kon echter een eigendomsbewijs voorleggen. Dexia zei dat het geld van Brink's was, maar de waardetransporteur kon dat niet aantonen. De bank stelde eerst voor de vinders te belonen met 10.000 euro, maar uiteindelijk deed ze toch afstand van het geld. De zaak werd nog ingewikkelder toen bleek dat ook een immobiliënmakelaar aanspraak maakte op het geld. Uiteindelijk namen zowel de twee broers, de boekhouder en het immobiliënkantoor een advocaat in de arm. Uiteindelijk zijn de partijen buiten de rechtbank om tot een akkoord gekomen. (JEW)