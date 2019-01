30 maanden cel voor ‘vaste cocaïne dealer’ van het Citadelpark, bijna 50.000 euro verbeurd verklaard JDG

28 januari 2019

16u24 0 Gent Een Marokkaanse cocaïnedealer uit Spanje is maandag veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden, waarvan 15 met uitstel. De man werd in september vorig jaar geklist in het Gentse Citadelpark. De rechter heeft nu een bedrag van 47.500 euro aan drugswinsten verbeurd verklaard.

De man verliest het eigendomsrecht over het verbeurdverklaarde bedrag. De rechter legde hem daarbovenop een boete van 8.000 euro - waarvan 4.000 euro met uitstel - op. Bovendien krijgt de man nog eens 30 maanden celstraf, ook voor de helft met uitstel.

De dealer werd door de politie gevat bij een overlastactie in september vorig jaar. Hij merkte de politie op, maar liet tegelijkertijd drugs op de grond vallen. Hij had op dat moment 810 euro cash op zak. Bovendien had twee gsm bij zich, die ook tijdens de politiecontrole regelmatig bleven rinkelen. “Door de vele mensen die wilden afspreken om drugs te kopen”, zei de procureur bij de behandeling van de zaak twee weken geleden. Het Openbaar Ministerie vroeg toen 30 maanden en de verbeurdverklaring van de drugswinsten.