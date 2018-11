30 jaar en 25 jaar cel gevraagd in beroep voor ‘eremoord’: “Iedereen in dit dossier liegt!” Jeffrey Dujardin

27 november 2018

14u52

Bron: Eigen berichtgeven, Belga 1 Gent In de zaak rond de ‘eremoord’ in het Gentse hof van beroep riskeert de 37-jarige Tefik S. een celstraf van 30 jaar, een bevestiging van zijn straf. Het openbaar ministerie vraagt voor zijn vrouw Cidem 25 jaar cel, zij kreeg in eerste aanleg de vrijspraak. “Hun schuld staat vast.”

Ze staan beide terecht voor de moord op een 22-jarige Turkse Gentenaar wiens lichaam in 2014 in het kanaal Gent-Terneuzen in Sluiskil werd aangetroffen. Cidem, die een affaire had gehad met het slachtoffer en daarna volgens het openbaar ministerie haar man hielp om hem om te brengen.

Het lichaam van Ozan Karagoz werd op 18 september 2014 uit het kanaal Gent-Terneuzen gevist in Sluiskil, net over de Nederlandse grens. Uit de autopsie bleek dat het slachtoffer gewurgd was. Hij was het laatst gezien in de omgeving van de Dampoort in Gent, waar hij in een auto gesleurd werd.

Na onderzoek van de nummerplaat van de wagen werd een koppel opgepakt en aangehouden. Het ging om de 36-jarige Tefik S. en zijn vrouw Cidem uit Sint-Niklaas. Het slachtoffer had een korte affaire gehad met de vrouw van het paar. De vrouw werd door de raadkamer in Gent buiten vervolging gesteld, maar het parket ging daartegen in beroep. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling verwees uiteindelijk beide verdachten naar de correctionele rechtbank.

Daar werd enkel Tevfik S. veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf, zijn vrouw werd vrijgesproken op grond van twijfel. Toch is de procureur-generaal ervan overtuigd dat Cidem S. bij de moord betrokken was. “In dit dossier liegt iedereen!”. Volgens hem zat Cidem in de wagen. “Er zijn aanwijzingen daartoe in de brieven die ze schreef. “De bedriegster werd zelf bedrogen.”

De vrouw was niet op de zitting aanwezig. Haar advocaat wou niet kwijt waar ze was. Ze heeft volgens haar advocaat te veel schrik dat zij ook zal vermoord worden volgens de code van de Turkse eremoord bij overspel. Haar afwezigheid vormde een grote ergernis voor de procureur-generaal. Aangenomen wordt dat ze gevlucht is naar Turkije. “Dit is respectloos naar de Belgische justitie. Ik had tal van vragen voor haar over die brieven, maar nu kan ik ze niet stellen. Als ze daar een logische verklaring voor had, dan zou ik de vrijspraak vorderen. Maar ik kan mijn vragen niet eens stellen.” Hij vorderde de bevestiging van de 30 jaar gevangenisstraf voor de man en vroeg 25 jaar cel voor de vrouw.