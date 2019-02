30 jaar Charlatan, oord van verderf en veel muziek “Onze beste herinnering? Als ge het u herinnert, dan waart ge er niet bij” Sabine Van Damme

23 februari 2019

08u00 0 Gent Het hele jaar lang wordt de 30ste verjaardag gevierd van het legendarische café Charlatan op de Vlasmarkt. De 14 huis-dj’s krijgen elk hun party. Sinds 2000 zwaaien Nik Vandenberghe, Gerald Claes en Mario Vuylsteke de plak in de Charlatan. Ze waken er over de sfeer, de muziek, én de centen. Want een café zoals Charlatan is uniek in Vlaanderen. Ze organiseren er massa’s concerten, maar krijgen geen euro subsidie. Nochtans zijn heel veel klinkende namen in hun beginjaren in de Charlatan gepasseerd. “Wij zijn de tussenstop tussen het repetitiekot en het groot podium”, klinkt het.

Gerald, Mario en Nik, jullie namen de Charlatan in 2000 in handen. Is er toen veel veranderd?

“Eigenlijk niet. Wij hebben gewoon voortgedaan wat hier al aan de gang was, maar dan met een upgrade. Onze voorgangers waren eigenlijk net iets te hippie. Zij dachten dat iedereen het altijd goed bedoelde, en dat is niet zo. Niet dat wij zoveel beter zijn. Ook wij werken soms wel vanuit een zekere naïviteit. Maar we denken wel dat onze voorgangers blij zijn met wat wij hier doen, en met hoe het hier nu loopt.”

Jullie spreken zelf van ‘30 jaar cultureel verderfgoed’, en ‘Huis van Verderf voor “poppemiekes, gasten met dreads en veertigers in maatpak”’.

“Ja, wij nemen onszelf niet te serieus he. Eigenlijk doen we wat elk bedrijf doet: goed communiceren, met slogans en ondertitels. Maar bij ons is dat dan met een hoek af. Zoals in het post-Dutroux-tijdperk, met de slogan ‘Stuur uw kinderen naar Charlatan’. Dat was ook zoiets dat uit een fout gelopen brainstorm kwam.”

Op welk publiek mikken jullie eigenlijk met Charlatan?

“Alles en iedereen is hier welkom, alle kleuren, alle achtergronden, zolang ze maar beleefd zijn. Hier komt volk in maatpak, maar evengoed mensen in een werkbroek. En dat mag allemaal, zolang ze maar goeiedag zeggen aan de inkom. Als ze geen manieren hebben, komen ze er niet in. Zo simpel is dat hier. En we zijn laagdrempelig. We zijn een café, geen club. En je kan hier hiphop en R&B horen, maar net zo goed rock-’n-roll, house en - godbetert – schlagers.”

Maar een trekpleister voor de studenten zijn jullie toch niet?

“Toch wel, op weekdagen mikken we uiteraard vooral op studenten. Daarom zijn er op weekdagen ook andere tarieven. Maar de eerstejaarsstudenten zal je hier niet vinden. De Overpoort is een goede filter voor dat jongste geweld, en dat is goed zo. Oudere studenten komen wel tot hier. Het is hier vooral allemaal heel ‘down to earth’. Hier kunt ge gewoon uzelf zijn. Wij doen niet aan VIP-toestanden en dure flessen champagne. Wij kicken niet op de mannen met het grote geld. Het draait hier om sfeer, feest, en muziek.”

Hoeveel concerten organiseren jullie hier eigenlijk?

“Oh, qua aantal kunnen we bijna mee met de AB in Brussel. We hebben er gemiddeld 200 per jaar. Alles samen waren er al 6.034 concerten door 5.112 bands, met 122 geluidstechniekers. Heel wat grote namen hebben in hun beginjaren hier bij ons gestaan. Wij zijn een opstap naar het grote podium, de tussenstop na optredens in garages, zeg maar. Isolde Lasoen is hier begonnen, Willy Willy, en Lady Linn, om er maar een paar te noemen. Die hebben hier in hun begindagen allemaal op onze zondagse concertdagen gespeeld, een soort van open live-repetities, één keer per maand. Ze spelen hier, en plots zie je ze op het podium van Werchter.

Zien jullie het horeca-landschap veranderen?

“Absoluut. Het inpilsen thuis, dat is iets wat al lang niet meer alleen bij studenten gebeurt. De bierprijs is gigantisch gestegen, de loonkost ook. Alles is veel duurder geworden. En we moeten daar niet flauw over doen, ook bij ons tellen cijfers natuurlijk. We hebben hier jarenlang gratis zondagsconcerten gegeven. Dat was altijd super gezellig. Maar we draaiden die zondagen wel altijd met verlies. Dus hebben we dat afgevoerd, en nu zijn we dicht op zondag. Koken voor artiesten is nog zoiets wat gewoon niet meer haalbaar is. En dat is jammer.”

Maar jullie gaan wel gewoon door?

“Uiteraard. Het blijft hard werken en het is niet altijd evident. Puur zakelijk gezien zouden we beter stoppen met het organiseren van concerten. Maar we hebben de geschiedenis achter ons, en we zoeken wel uit hoe we verder kunnen doen zoals we bezig zijn. Andere zaken, zoals bijvoorbeeld Trefpunt en Kinky Star, organiseren ook concerten, maar zij zijn een vzw, en worden dan gesubsidieerd voor hun ‘culturele activiteiten’. Terwijl wij net hetzelfde doen, maar wij krijgen niks, omdat we ‘commercieel’ zijn en drank verkopen. Tja. Wij kiezen ervoor om te bijven inzetten op de jeugd. Behalve de concerten die we zelf organiseren, komen hier steeds meer externe organisatoren, jongeren die de vinger aan de pols hebben. En wij stellen dan ons huis ter beschikking. Hier zijn 5 organisaties die concerten organiseren, maar zeker ook 15 die voor feesten en evenementen zorgen. En wij, wij zijn dan de ouders van het verderf, of zoiets.”

Wat is jullie strafste herinnering in al die tijd?

“Iedereen vraagt dat. Maar wij zeggen: als ge het u herinnert, dan waart ge er niet bij.” (hilariteit alom)

In het Gentse uitgaansleven zijn jullie toch echt een icoon geworden?

“We gaan dat zelf niet zo zeggen, maar ja, eigenlijk wel.”

Jullie hebben intussen ook de overstap gemaakt naar het dagleven, maar dan wel buiten Gent?

“Ja, in Aalst hebben we nu twee jaar Hof Den Tuitelaar, dat we aan het renoveren zijn. Dat is een soort kinderboerderij met veel muziek, een beetje vergelijkbaar met het Parkkaffee hier, maar dan met een grotere hoek af. We doen daar alles met dezelfde knipoog als hier in de Charlatan. Het eerste jaar was alleen ‘den hof’ daar open, sinds vorig jaar ook het gerenoveerde gebouw zelf.”

Hoe wordt de 30 jaar Charlatan gevierd?

“Met 14 feesten. In Charlatan draaiden al 517 DJ’s, maar we hebben 14 ‘vaste’ mensen. Al die 14 resident DJ’s krijgen elk hun avond. Zij mogen dan zelf hun vrienden meebrengen, ze zorgen zelf voor de line-up. En de eerste 200 mensen die binnenkomen, worden getrakteerd. Dit weekend hebben we Het feest van Red D, met Maxim Lany, MTMU (San Soda) & Red D feat. Lady Linn. DJ Koentje draait overigens al het langste mee, die is hier samen met ons toegekomen, in 2000.”

Gebeurt er nog iets speciaal in de Gentse Feesten ook?

“Nee, dat denken we niet. In de Gentse Feesten wordt er sowieso al keihard gefeest, dat moet niet nog extra.”