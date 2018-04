30.000 fantasy fans in Flanders Expo 09 april 2018

Facts (Fantasy Animation Comics Toys Space) lokte afgelopen weekend weer 30.000 fans van fantasy en scienceficton naar Flanders Expo in Gent.

Facts begon 25 jaar geleden als een kleine ruilbeurs voor gelijkgestemden boven café Tonneke in de Lange Violettestraat en lokte op haar eerste editie 40 fans. Afgelopen weekend palmde de beurs weer alle zalen van Flanders in met standen en fans uit de hele wereld.





Wereldsterren

Ook wereldsterren uit het genre als Gillian Anderson (The X-Files) en Isaac Hempstead-Wright (Game of Thrones) tekenden present. Bezoekers betaalden er zonder verpinken vlotjes tot 85 euro voor een foto of een handtekening van hun idool.





Die bezoekers sparen ook kosten noch moeite om zich in hun favoriete superheld of animatiefiguur te verkleden. Ook dat maakt van Fact een uniek spektakel. (DVL)