30.000 bekers Gentse Feesten verdwenen 16 augustus 2018

Een grondige evaluatie van het herbruikbare-bekersysteem op de Gentse Feesten is er nog niet, maar bij EcoCup hebben ze wel al geteld. EcoCup is het Luikse bedrijf dat de kleurrijke plastic bekers leverde aan 7 pleinen en een hoop horecazaken. "Van de 600.000 bekers die we geleverd hebben, zijn er 30.000 niet teruggekomen", zegt Cécile Lampertz van EcoCup. "Dat is 5%, en dat is ook wat we verwacht hadden. Omdat er op de bekers geen enkele verwijzing stond naar de Gentse Feesten of naar een jaartal, vonden de mensen ze niet interessant genoeg om als souvenir mee te nemen. Dat was ook de bedoeling natuurlijk." Omdat de bekers zo neutraal zijn, kunnen ze ook worden ingezet op andere festivals. EcoCup wacht nu de evaluatie van Gent af, maar laat alvast weten heel graag opnieuw samen te werken voor de Gentse Feesten 2019.





(VDS)