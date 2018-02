3 kinderen afgevoerd na keukenbrand 01 februari 2018

02u50 0

Drie kinderen zijn gisteravond preventief afgevoerd naar het ziekenhuis nadat ze rook hadden ingeademd bij een brand in de Zuidstraat, vlak aan het Ledebergplein. Rond 19.30 uur vatte het fornuis vuur, nadat vermoedelijk een pot met olie oververhit raakte. In een mum van tijd stond de keuken in lichterlaaie en ontwikkelde zich heel wat rook.





De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet verhinderen dat de keuken volledig uitbrandde. Het rijhuis liep op alle verdiepingen rookschade op, zodat de brandweer niet anders kon dan het huis onbewoonbaar te verklaren. De politie sloot de Zuidstraat in beide richtingen af voor het verkeer.





(JEW)