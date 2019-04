3.500 studenten geëvacueerd door verdacht pakket in Gent: het blijkt om lege koffer te gaan Jeffrey Dujardin en Jeroen Desmecht

01 april 2019

14u53 25 Gent In de Ledeganckstraat in Gent is maandag rond 14.30 uur een verdachte koffer gevonden. De straat werd volledig afgesloten. Beide gebouwen van HoGent en UGent en ook basisschool ‘De Kleine Icarus’ werden preventief ontruimd. In totaal zijn zo’n 3.500 mensen in veiligheid gebracht. Bij onderzoek van ontmijningsdienst DOVO bleek de koffer leeg te zijn.

“We kregen rond 14 uur de melding dat er een verdachte koffer was gevonden tussen twee voertuigen, daarom hebben we preventief de schoolgebouwen ontruimd en is er een perimeter ingesteld”, zegt hoofdinspecteur Eva Houpels. “Het is altijd moeilijk op zo'n moment een exacte inschatting te maken van de dreiging. Er waren veel leerlingen aanwezig in de omliggende gebouwen, daarom hebben we het zekere voor het onzekere genomen.”

Rond 15.20 uur kwam ook ontmijningsdienst DOVO ter plaatse. “Na onderzoek bleek het om een achtergelaten of vergeten lege koffer te gaan”, zegt Houpels, die benadrukt dat dit een gewone procedure is bij dergelijke melding. “We kunnen bepaalde scenario’s uitvoeren in dit soort situaties. We hadden alles gedurende het proces dan ook onder controle.”

De koffer stond aan een boompje aan de campus. Eerst wilden we er mee naar de ‘verloren voorwerpen’ gaan, maar er zat niks in Studenten Stephanie Huyghe en Maarten Verwee

Twee Gentse studenten, Stephanie Huyghe (20) en Maarten Verwee (19), hadden een paar uur daarvoor al een kijkje genomen in de koffer. “Hij stond aan een boompje aan de campus. Een vriend van ons zei: ‘Wie laat dat hier nu staan?’”, zegt Stephanie. “Eerst wilden we er mee naar de ‘verloren voorwerpen’ gaan, maar er zat niks in de koffer. De zijvakjes hebben we niet gecontroleerd. Daarna zijn we gewoon naar de les gegaan en hebben er niet meer bij stilgestaan. Tot plots het alarm afging: we hadden geen idee wat er gaande was. ‘Dit is geen oefening’, zeiden ze. We dachten in eerste instantie aan een brandalarm. Pas toen we buiten waren, hoorden we dat het om die koffer ging.”

Ondanks de melding, heerste geen gespannen sfeer onder de leerlingen. Ongeveer 3.500 studenten werden geëvacueerd en mochten dus even genieten van het terrasjesweer. Voor sommigen ging de les dan ook gewoon door onder het zonnetje. “We hadden een aantal presentaties gepland, en anders loopt dat toch maar uit”, zegt een lesgever. “De studenten hebben allemaal een laptop bij, dus we kunnen gewoon verder doen in de natuur. Een goede oefening ook: luidop praten, presenteren en je niets aantrekken van de omgeving.”

Rond 16 uur kon iedereen weer de gebouwen binnen. Eerst was het aan jongsten van basisschool ‘De Kleine Icarus’, daarna mochten ook de studenten hun spullen ophalen.