3.000 mensen voor stembureaus nodig 14 april 2018

02u36 0

Nog een half jaar scheidt ons van de gemeenteraadsverkiezingen. Alle meerderjarige Belgen moeten dan gaan stemmen, maar ook alle niet-Belgen van 18 en ouder, die niet uitgesloten zijn van kiesrecht, kunnen dat. Gentse niet-EU-burgers moeten wel vijf jaar ononderbroken in België wonen. Om te kunnen stemmen moeten de niet-Belgen zich laten registeren. De stad verstuurde daarvoor 30.000 brieven. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 schreven 1.167 niet-Belgen zich in. Zij ontvingen nu een brief met de melding dat ze nog op de kiezerslijst staan en dus verplicht hun stem moeten uitbrengen op 14 oktober. In de weken voorafgaand aan de verkiezingen zullen een 70-tal aanplakborden worden geplaatst. Er komen 300 stembureaus en 200 telbureaus, die samen bemand moeten worden door 3.000 Gentenaars. Gent besliste in 2012 dat wie al 2 keer zetelde, niet meer opgeroepen kan worden. Dat zijn 396 mensen. Politieke partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen hebben tot 15 september de tijd om dat officieel in orde te brengen. (VDS)