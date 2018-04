3.000 grote korven mét peukenbakje IVAGO VERVANGT ALLE VUILNISBAKKEN IN STRIJD TEGEN ZWERFVUIL SABINE VAN DAMME

28 april 2018

02u35 0 Gent Ivago is gestart met een enorme operatie: 3.000 nieuwe vuilnisbakken plaatsen op het Gentse grondgebied. Ze zijn groter dan de vorige, en olijfgroen. Door het peukenbakje hebben rokers geen excuus meer om hun sigaret op de grond te keilen.

3 miljoen euro. Zoveel kost de operatie waarmee Ivago gisteren is gestart. De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM betaalt daarvan 300.000 euro. "Alle vuilnisbakken op het openbaar domein worden vervangen", zegt Ivago-woordvoerder Koen Van Caimere. "Het oude model was rond, grijs en stond op een sokkel. Er kon 50 tot 70 liter afval in. De nieuwe exemplaren zijn vierkant en groter. Ze kunnen 100 liter afval aan, en zijn aangepast aan het huidige consumptiegedrag. Dat wil zeggen dat de opening klein genoeg is om er geen huisvuilzakken in te proppen, maar wel groot genoeg voor pastabekers en samengevouwen pizzadozen. Ook hebben ze een peukenbakje. Rokers hebben dus geen excuus meer op hun sigaret op de grond te gooien."





Er komen 3.000 nieuwe afvalkorven, 500 daarvan nog dit jaar. Het zal 3 tot zelfs 5 jaar duren eer ze allemaal zijn geplaatst, omdat er ook rekening moet worden gehouden met wegenwerken en andere euvels. Het stadscentrum wordt eerst aangepakt, maar de nieuwe vuilnisbakken zullen geplaatst worden op het hele grondgebied, van Zwijnaarde tot Sint-Kruis-Winkel.





"De vorige vuilnisbakken werden geplaatst door Clear Channel, maar dat contract is afgelopen", zegt milieuschepen Tine Heyse (Groen). "Er moest dus een nieuwe opdracht worden uitgeschreven, en dat was meteen een opportuniteit om de afvalkorven te optimaliseren. Behalve de grijze ronde vuilnisbakken waren er immers ook de oranje exemplaren aan muren of palen, groene vuilnisbakken in parken, grijze bakjes en festivalkorven. Nu hebben we nog twee types: de olijfgroene bakken van 100 liter, zoals het exemplaar dat nu in de Limburgstraat staat, en de grote, zelfpersende vuilnisbakken. Die duwen het afval samen, waardoor de capaciteit veel hoger wordt."





De bestaande vuilnisbakjes worden niet zomaar vervangen. "Er gaat een hele studie aan vooraf", zegt Van Caimere. "Zo kijken we telkens naar de best mogelijke plaats, rekening houdend met zichtbaarheid, looplijnen en bereikbaarheid. Voor elke vuilnisbak is trouwens een vergunning nodig."





Schuin regendak

Elke vuilnisbak is gemaakt uit verzinkt staal en weegt 64 kilo. De betonnen sokkels worden in het trottoir ingewerkt, zodat niemand erover kan struikelen. Een schuin dakje houdt de regen tegen. Het oppervlak van de korven is geribbeld, om affiche-plakkers tegen te houden. Er is ook een anti-graffitilaag aangebracht. Het olijfgroen is niet lukraak, de stad Gent besliste eerder om al het straatmeubilair in die kleur te steken.