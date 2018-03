3.000 euro van Eli voor Cardiologische Liga 27 maart 2018

De familie van de overleden opperdeken Eli De Rijck heeft gisteren 3.000 euro geschonken aan de Vlaams Cardiologische Liga. Eli stierf, net zoals 96 mensen per dag, aan een hartaandoening. "Een drama voor onze familie, maar we wilden er iets warms van maken", zegt zijn vrouw Lieve. "Dus hebben we een boek geschreven over Eli, en de opbrengst daarvan gaat naar de Cardiologische Liga. Ook andere acties met de steun van de Opperdekenij brachten geld in het laatje, en we doen nog voort tot 1 september." (VDS)