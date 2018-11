2nd Base biedt ruimte aan jonge ontwerpers “Focus op ‘maken’, niet op alles daarrond” Sabine Van Damme

21 november 2018

18u56 0 Gent In december opent aan Dok Noord ‘2nd Base’, een winkel met ateliers waar jonge ontwerpers terechtkunnen. Het is een project van Talent Grid.

Het pand op het gelijkvloers van shoppingcenter Dok Noord is 300 vierkante meter groot. Vooraan is een winkelruimte van zowat 80 vierkante meter gemaakt én ingericht, daarachter bevinden zich ateliers. “We hebben al 7 designers die hier naartoe zullen komen, maar daar kunnen er nog 13 bij”, zegt Nathalie Hamelton van Talent Grid. “Dat mogen designers van alle mogelijke strekkingen zijn, van mode tot keramiek, van bloemen tot objecten. Alles mag, zolang het maar zelf gemaakt wordt.”

Talent Grid wil de jonge designers de kans geven hun ontwerpen aan de man te brengen op een commerciële ligging, zonder dat hen dat stukken van mensen kost. Anderzijds is het ook de bedoeling dat het grote publiek kennismaakt met de ontwerpen van de jonge designers. Zo geraken de jongeren weg uit de niche-markt, en maakt het publiek kennis met design aan betaalbare prijzen. Designers betalen 75 euro per maand voor een stek in 2nd Base, inclusief alle kosten. Iedereen wint, dus.

“De bedoeling is dat de designers de winkel samen gaan beheren, door bijvoorbeeld elk een dag in de winkel te staan. Die zal open zijn van woensdag tot en met zaterdag. Al de rest is voor hen geregeld. De winkelruimte is ingericht, de ateliers staan klaar, de sociale media wordt verzorgd, er is zelfs een webshop voorzien. De ontwerpers kunnen zich dus volledig focussen op hun creatief proces. 2nd Base blijft minstens tot maart aan Dok Noord, als het een succes blijkt, blijven we langer.

Basten Basstani is een mode-ontwerper die alvast intekende op het aanbod. Hij zal het project ter plaatse coördineren. Jonge designers die interesse hebben in 2nd Base kunnen contact opnemen met Basten via Basten@talentgrid.co